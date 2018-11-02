В Херсоне из-за "заминирования" ТГЦ и общежития эвакуировали 3 230 человек

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Никаких взрывоопасных предметов и устройств обнаружено не было

В Херсоне из-за сообщения о "заминировании" торгового центра и общежитий университета эвакуировали 3230 людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУ Нацполіції в Херсонской области.

В полиции отмечают, что для проверки информации на указанные объекты выехали представители экстренных служб. Также во время обследования торгово-развлекательного центра было эвакуировано 3000 граждан.

"Охрану публичного порядка обеспечивали 25 полицейских. Во время проверки двух общежитий Государственного университета было эвакуировано 230 человек. Охрану порядка осуществляли 37 полицейских", - отмечается в сообщении.

Взрывотехники и кинологи областного главка полиции обследовали здания и прилегающие территории. Никаких взрывоопасных предметов и устройств обнаружено не было. Оба сообщения о минировании не подтвердились.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ст.259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Напомним, в пятницу, 2 ноября, после 19:00 поступил анонимный телефонный звонок о том, что на станции метро "Майдан Независимости" заложена взрывчатка. Пассажиры были эвакуированы из подземки. Позже в полиции сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.