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В Харькове неизвестный пытался угнать маршрутку с пассажирами

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 02:47
Фото: полиция (РБК-Украина)
Фото: полиция (РБК-Украина)

Открыто уголовное производство по факту попытки угона маршрутки

В Харькове 48-летний мужчина пытался угнать маршрутку с пассажирами внутри. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Как сообщается, злоумышленник вечером, около 18:00, ворвался в маршрутное такси и начал угрожать водителю. Маршрутка в это время ехала по Александровскому проспекту в Харькове.

"Мужчину успели задержать патрульные, которые прибыли на место происшествия. Злоумышленник не смог объяснить мотив своего поступка. Транспортное средство вернули водителю", - говорится в сообщении.

Отметим, в отношении злоумышленника открыли дело за попытку похитить транспортное средство (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали группу угонщиков автомобилей производства советских времен. Банда в течение 2017 года совершила около 30 угонов в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В июле полиции поступила оперативная информация о подготовке очередного угона, и для задержания банды разработали спецоперацию с привлечением сил уголовного розыска, следственного управления и оперативных подразделений.

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Теги публикации: Харьков, Харьков, полиция, угон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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