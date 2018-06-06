Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Харкові невідомий намагався викрасти маршрутку з пасажирами

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 02:47
Фото: поліція (РБК-Україна)
Фото: поліція (РБК-Україна)

Відкрито кримінальне провадження за фактом спроби викрадення маршрутки

У Харкові 48-річний чоловік намагався викрасти маршрутку з пасажирами всередині. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Як повідомляється, зловмисник увечері, близько 18:00, увірвався в маршрутне таксі і почав погрожувати водієві. Маршрутка в цей час їхала по Олександрівському проспекту в Харкові.

"Чоловіка встигли затримати патрульні, які прибули на місце події. Зловмисник не зміг пояснити мотив свого вчинку. Транспортний засіб повернули водієві", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, відносно зловмисника відкрили справу за спробу викрасти транспортний засіб (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові затримали групу викрадачів автомобілів виробництва радянських часів. Банда протягом 2017 року здійснила близько 30 викрадень в Харківській, Полтавській та Сумській областях. У липні до поліції надійшла оперативна інформація про підготовку чергового викрадення, і для затримання банди розробили спецоперацію із залученням сил карного розшуку, слідчого управління та оперативних підрозділів.

У Харкові "замінували" п’ять бізнес-центрів У Кропивницькому стався вибух біля банку
Теги публікації: Харків, Харків, полиция, угон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top