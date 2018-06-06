У Харкові невідомий намагався викрасти маршрутку з пасажирами

Відкрито кримінальне провадження за фактом спроби викрадення маршрутки

У Харкові 48-річний чоловік намагався викрасти маршрутку з пасажирами всередині. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Як повідомляється, зловмисник увечері, близько 18:00, увірвався в маршрутне таксі і почав погрожувати водієві. Маршрутка в цей час їхала по Олександрівському проспекту в Харкові.

"Чоловіка встигли затримати патрульні, які прибули на місце події. Зловмисник не зміг пояснити мотив свого вчинку. Транспортний засіб повернули водієві", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, відносно зловмисника відкрили справу за спробу викрасти транспортний засіб (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові затримали групу викрадачів автомобілів виробництва радянських часів. Банда протягом 2017 року здійснила близько 30 викрадень в Харківській, Полтавській та Сумській областях. У липні до поліції надійшла оперативна інформація про підготовку чергового викрадення, і для затримання банди розробили спецоперацію із залученням сил карного розшуку, слідчого управління та оперативних підрозділів.