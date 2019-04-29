В Харькове неизвестный бросил гранату в автомобиль

В воскресенье, 28 апреля, в Харькове на улице Старо-Григорьевской неизвестный бросил гранату в салон автомоблия, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Как сообщается, вчера полиция получила сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевской произошел взрыв. Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно автомобиля Toyota.

Отмечается, что на момент инцидента в салоне автомобиля находился водитель - 45-летний житель города Змиев (Харьковская область). В результате взрыва мужчина получил ранения. В тяжелом состоянии раненый был госпитализирован в больницу.

Кроме того, в ходе оперативных мероприятий полиция в порядке ст. 208 УПК Украины задержала 33-летнего жителя Харькова, его подозревают в совершении данного нападения.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве в результате взрыва гранаты в жилой квартире многоэтажки в микрорайоне Позняки погибло двое человек. Мужчина принес домой гранату и взорвал ее.