В Харькове рано утром неизвестные подорвали банкомат, который находится в магазине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел около 04:30 на проспекте Победы, 76б. Взрывная волна от подрыва повредила входные двери в магазин и обшивку. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Также пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам забрать деньги из поврежденного банкомата.

Напомним, в феврале в Николаеве неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. По данному инциденту открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет.

До этого в декабре в Харькове неизвестные подорвали банкомат и украли из него деньги. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных денег не называлась. Банкомат находился в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.