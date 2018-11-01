В Харькове неизвестные подорвали банкомат

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

По данным полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство

В Харькове утром 1 ноября 2018 года неизвестные подорвали банкомат в Холодногорском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщается, сегодня около 5 утра произошел взрыв в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская. По данным полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

"Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается. Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации согласно Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июня 2018 года, неизвестные подорвали и ограбили банкомат в Харькове на улице Краснодарской. По выводам специалистов, злоумышленники также использовали самодельное взрывное устройство.

Кроме того, сообщалось, что в селе Покровском в Полтавской области, в помещении сельского совета неизвестные взорвали банкомат.