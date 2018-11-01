У Харкові невідомі підірвали банкомат

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

За даними поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій

У Харкові вранці 1 листопада 2018 року невідомі підірвали банкомат в Холодногірському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Як повідомляється, сьогодні близько 5 ранку стався вибух в банкоматі, розташованому по вулиці Велика Панасівська. За даними поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

"Сума грошових коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється. Факт події внесено до журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про його кваліфікації згідно з Кримінальним кодексом України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 червня 2018 року, невідомі підірвали і пограбували банкомат у Харкові на вулиці Краснодарській. За висновками фахівців, зловмисники також використовували саморобний вибуховий пристрій.

Крім того, повідомлялося, що в селі Покровському в Полтавській області, в приміщенні сільської ради невідомі підірвали банкомат.