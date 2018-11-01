ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Харкові невідомі підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 14:58
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

За даними поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій

У Харкові вранці 1 листопада 2018 року невідомі підірвали банкомат в Холодногірському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Як повідомляється, сьогодні близько 5 ранку стався вибух в банкоматі, розташованому по вулиці Велика Панасівська. За даними поліції, зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

У Харкові невідомі підірвали банкомат

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

"Сума грошових коштів, якими заволоділи невідомі, встановлюється. Факт події внесено до журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про його кваліфікації згідно з Кримінальним кодексом України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 червня 2018 року, невідомі підірвали і пограбували банкомат у Харкові на вулиці Краснодарській. За висновками фахівців, зловмисники також використовували саморобний вибуховий пристрій.

Крім того, повідомлялося, що в селі Покровському в Полтавській області, в приміщенні сільської ради невідомі підірвали банкомат.

У Києві затримали псевдомінера Бессарабського ринку У Києві поліція затримала групу озброєних чоловіків
Новини України Харківполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся