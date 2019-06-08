В Харькове неизвестные избили журналиста

В пятницу, 7 июня, во время конфликта на территории одного из торговых центров Харькова неизвестные избили журналиста местного телеканала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова.

Как сообщается, во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово" неизвестные лица напали на оператора одного из местных телеканалов. Нападавшие нанесли телесные повреждения и завладели съемочным оборудованием.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

"Следователями открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой)", - заявили в полиции.

Кроме того, в результате конфликта на территории ТЦ "Барабашово" пострадали 9 человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Конфликт возник из-за спора между группой неизвестных лиц и предпринимателями.

"По факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, по данным Национального союза журналистов Украины, с начала 2019 года были зафиксированы 30 случаев применения силы в отношении журналистов. Только в мае были зафиксированы 7 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов.