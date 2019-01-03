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У Харкові знайшли вбитими двох іноземних студенток

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 14:57
У Харкові знайшли вбитими двох іноземних студенток
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Харкові знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 та 22 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, сьогодні вранці до правоохоронців звернувся 19-річний хлопець з проханням встановити місцезнаходження його подруг, з якими він разом навчається на другому курсі університету. За словами заявника, дівчата з 31 грудня 2018 року не відповідають на телефонні дзвінки.  

"Прибувши на місце події, в арендованій квартирі працівники поліції виявили тіла двох жінок 20 та 22 років без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіла студенток виявили у квартирі на Салтівці на вулиці Валентинівській з перерізаним горлом.

У Харкові знайшли вбитими двох іноземних студенток

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області вчора, 2 січня, внаслідок вибуху гранати постраждали п'ять осіб віком від 15 до 22 років.

Також повідомлялося, що у Вінниці поліція розслідує обставини вбивства двох жінок та двох дітей, яке сталося 31 грудня. 

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