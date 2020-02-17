В Харькове нашли самодельную бомбу на входе в торговый центр

Полиция Харькова обнаружила и обезвредила самодельную бомбу на входе в торговый центр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 01:05.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено", - говорится в сообщении.

Отметим, на этой улице находится торговый центр "Французский бульвар". Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, инцидент квалифицировали как террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Полиция принимает меры для установления и задержания причастных.

Напомним, на прошлой неделе в Белой Церкви полиция эвакуировала жителей пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила. Взрывчатку обнаружили новые жильцы, по предварительным данным, тротил мог принадлежать умершему предыдущему жильцу.