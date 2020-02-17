У Харкові знайшли саморобну бомбу на вході до торгового центру

Поліція Харкова виявила і знешкодила саморобну бомбу на вході до торгового центру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що саморобний вибуховий пристрій було виявлено в урні біля входу в торговий центр по вулиці Академіка Павлова. Повідомлення про це надійшло в поліцію 17 лютого близько 01:05.

"На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на цій вулиці знаходиться торговий центр "Французький бульвар". Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інцидент кваліфіковано як терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Поліція вживає заходів для встановлення і затримання причетних.

Нагадаємо, минулого тижня в Білій Церкві поліція евакуювала мешканців п'ятиповерхового будинку через знайденого в підвалі тротилу. Вибухівку виявили нові мешканці, за попередніми даними, тротил міг належати померлому попередньому мешканцю.