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В Харькове начали распространять фейки об угрозе химатаки: реакция Терехова

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Харькове противник распространяет информацию о том, что городу якобы грозит химическая атака и местные власти уже начали готовится к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам городского главы, среди местных начали сеять ложные слухи, что он приказал врачам Харькова закупить атропин на случай химической атаки.

"Я призываю вас не верить фейкам. Их сейчас целенаправленно продуцируют и распространяют. Нас не могут сломать и победить, поэтому нас пытаются запугать, деморализовать и посеять панику. Но у российского оккупанта ничего не получится", - подчеркнул Терехов.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове появились объявления с информацией о том, что КП "Жилкомсервис" якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры. Эта информация является фейком.

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ХарьковИгорь Тереховхимическая атакаВойна России против Украины