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В Харькове просят горожан оставлять квартиры открытыми: в горсовете дали объяснение

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Харьков, Четверг 16 июня 2022 11:28
В Харькове просят горожан оставлять квартиры открытыми: в горсовете дали объяснение Фото: в Харькове "работают" мошенники, призывающие горожан оставлять квартиры открытыми
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове появились объявления с информацией о том, что КП "Жилкомсервис" якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры. Эта информация является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение, опубликованное на сайте Харьковского городского совета.

"В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что эта информация не соответствует действительности.

"Призываем горожан быть внимательными и перед выходом из дома обязательно запирать окна и двери", - добавляют в горсовете.

Как сообщалось, ранее украинцев предупредили о новой правдоподобной схеме, которую придумали мошенники. Они выманивают деньги пользуясь тем, что в стране война, и многие оказались в затруднительном положении.

Также ПриватБанк предупредил украинцев о схеме мошенников, которые активизировались во время войны и пытаются нажиться в это трудное для страны время.

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