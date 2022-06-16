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У Харкові почали розповсюджувати фейки про загрозу хіматаки: реакція Терехова

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

У Харкові противник поширює інформацію про те, що місту нібито загрожує хімічна атака і місцева влада вже почала готуватися до неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, серед місцевих почали сіяти неправдиві чутки, що він наказав лікарям Харкова закупити атропін на випадок хімічної атаки.

"Я закликаю вас не вірити фейкам. Їх зараз цілеспрямовано продукують та поширюють. Нас не можуть зламати та перемогти, тому нас намагаються залякати, деморалізувати та посіяти паніку. Але у російського окупанта нічого не вийде", - наголосив Терехов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові з'явилися оголошення з інформацією про те, що КП "Жилкомсервіс" нібито звертається до городян із проханням залишати відкритими свої квартири. Ця інформація є фейком.

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ХарківІгор Тереховхимическая атакаВійна Росії проти України