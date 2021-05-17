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В Харькове начали армирование асфальтобетона на объездной

Автор: РБК-Украина

В рамках программы президента "Большая стройка" компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" начала новый этап работ во время ремонта Харьковской объездной дороги - армирование слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом речь идет на странице программы в Facebook.

Работы по усилению дорожной основы выполняются в данный момент на отдельных участках дороги. На этих отрезках состоится устройство слоев с щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин специалисты компании выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры.

На других отрезках дороги продолжается комплекс работ по фрезерованию покрытия, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья, распространение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

Кроме этого, проект ремонта объездной предусматривает: восстановление элементов и сооружений для поверхностного водоотвода; устройство системы наружного освещения; переустройство барьерного ограждения; установка новых дорожных знаков; нанесение дорожной разметки.

Восстановление объездной дороги проводится с марта на двух отрезках км 472+040 - км 493+400 и км 493+400 - км 516+400. Работы выполняются от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области. Общая протяженность участков - более 44 км.

На объекте задействованы 210 работников и 110 единиц техники. Завершить работы планируется к осени этого года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что в этом году планируется построить, реконструировать и отремонтировать 6500 км автодорог.

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