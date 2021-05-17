В Харькове начали армирование асфальтобетона на объездной

Работы по усилению дорожной основы выполняются в данный момент на отдельных участках дороги. На этих отрезках состоится устройство слоев с щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин специалисты компании выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры.

На других отрезках дороги продолжается комплекс работ по фрезерованию покрытия, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья, распространение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

Кроме этого, проект ремонта объездной предусматривает: восстановление элементов и сооружений для поверхностного водоотвода; устройство системы наружного освещения; переустройство барьерного ограждения; установка новых дорожных знаков; нанесение дорожной разметки.

Восстановление объездной дороги проводится с марта на двух отрезках км 472+040 - км 493+400 и км 493+400 - км 516+400. Работы выполняются от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области. Общая протяженность участков - более 44 км.

На объекте задействованы 210 работников и 110 единиц техники. Завершить работы планируется к осени этого года.