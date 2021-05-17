У Харкові розпочали армування асфальтобетону на об’їзній

Роботи з посилення дорожньої основи виконуються наразі на окремих ділянках дороги. На цих відрізках відбудеться влаштування шарів із щебенево-піщаної суміші, СФОВ та крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Для підвищення несучої здатності та для запобігання розвитку колій і тріщин фахівці компанії виконують армування геосітками та георешітками з композитної арматури.

На інших відтинках дороги продовжується комплекс робіт із фрезерування покриття, розчищення придорожньої смуги від чагарників та дрібнолісся, поширення земляного полотна на ділянках із перехідно-швидкісними смугами та влаштування вирівнюючого шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.

Крім цього, проект ремонту об’їзної передбачає: відновлення елементів та споруд для поверхневого водовідведення; влаштування системи зовнішнього освітлення; перевлаштування бар’єрного огородження; встановлення нових дорожніх знаків; нанесення дорожньої розмітки.

Відновлення об’їзної дороги проводиться з березня на двох відрізках км 472+040 - км 493+400 та км 493+400 - км 516+400. Роботи виконуються від транспортної розв’язки біля міста Дергачі в напрямку Донецької області. Загальна протяжність ділянок - понад 44 км.

На об’єкті задіяні 210 працівників та 110 одиниць техніки. Завершити роботи планується до осені цього року.