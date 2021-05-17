У Харкові розпочали армування асфальтобетону на об’їзній

У рамках програми президента "Велике будівництво" компанія-підрядник "Автомагістраль-Південь" розпочала новий етап робіт під час ремонту Харківської об’їзної дороги - армування шарів асфальтобетонного покриття.
Роботи з посилення дорожньої основи виконуються наразі на окремих ділянках дороги. На цих відрізках відбудеться влаштування шарів із щебенево-піщаної суміші, СФОВ та крупнозернистої асфальтобетонної суміші.
Для підвищення несучої здатності та для запобігання розвитку колій і тріщин фахівці компанії виконують армування геосітками та георешітками з композитної арматури.
На інших відтинках дороги продовжується комплекс робіт із фрезерування покриття, розчищення придорожньої смуги від чагарників та дрібнолісся, поширення земляного полотна на ділянках із перехідно-швидкісними смугами та влаштування вирівнюючого шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші.
Крім цього, проект ремонту об’їзної передбачає: відновлення елементів та споруд для поверхневого водовідведення; влаштування системи зовнішнього освітлення; перевлаштування бар’єрного огородження; встановлення нових дорожніх знаків; нанесення дорожньої розмітки.
Відновлення об’їзної дороги проводиться з березня на двох відрізках км 472+040 - км 493+400 та км 493+400 - км 516+400. Роботи виконуються від транспортної розв’язки біля міста Дергачі в напрямку Донецької області. Загальна протяжність ділянок - понад 44 км.
На об’єкті задіяні 210 працівників та 110 одиниць техніки. Завершити роботи планується до осені цього року.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що цього року планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 6500 км автодоріг.