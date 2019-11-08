В Харькове в пятницу, 8 ноября, мужчина подорвал себя гранатой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, около 8 часов утра правоохранители получили информацию о том, что в одной из многоэтажек на улице 23 Августа в Харькове мужчина взорвал себя гранатой. Тело 23-летнего мужчины обнаружили на балконе.

Отмечается, что по факту произошедшего полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.

"Следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 ноября в одной из многоэтажек в Стрые произошел взрыв. Житель дома взорвал гранату в подъезде многоэтажки. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители установили и задержали злоумышленника. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии опьянения.

Кроме того, утром 7 ноября в Ровно во двор местного предпринимателя бросили гранату. Правоохранители установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. От взрыва никто не пострадал.