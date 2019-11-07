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В Ровно во двор жилого дома бросили гранату

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 11:07
В Ровно во двор жилого дома бросили гранату
Фото: взрыв в Ровно (rv.npu.gov.ua)

В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно

В Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел 7 ноября, около 04:00 на улице Декабристов. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу.

В доме проживает дочь предпринимателя, которая на момент инцидента была в доме одна. Сообщается, что она не пострадала. В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно.

Злоумышленник скрылся до приезда полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Фото: взрыв в Ровно (rv.npu.gov.ua)

Напомним, в Стрые (Львовская область) вечером 6 ноября произошел взрыв в одной из жилых многоэтажек, расположенной на улице Сковороды.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве на рынке "Радосинь" неизвестный взорвал гранату. В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв повредил лишь стекло и фасад сооружений.

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