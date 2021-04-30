В Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу, есть раненые

В Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области .

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Архитектора Алешина. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

"В ходе которого 34-летний мужчина взял спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону мужчин 30 и 39 лет. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, как пишут местные СМИ, стрельба произошла в очереди возле одного из кафе сети быстрого питания "Буфет" в районе ХТЗ.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.