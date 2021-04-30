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В Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу, есть раненые

Новина українською → Харьков, Пятница 30 апреля 2021 18:53
В Харькове мужчина в очереди устроил стрельбу, есть раненые Фото: мужчина в Харькове подстрелил двух человек (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди. В результате два человека получили ранения.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что инцидент произошел на проспекте Архитектора Алешина. По данным полиции, в очереди в буфет, который работает на вынос, между мужчинами возник словесный конфликт.

"В ходе которого 34-летний мужчина взял спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов в сторону мужчин 30 и 39 лет. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отметим, как пишут местные СМИ, стрельба произошла в очереди возле одного из кафе сети быстрого питания "Буфет" в районе ХТЗ.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибшим оказался полным тезкой местного криминального авторитета.

До этого в Киеве неизвестный открыл огонь по дорожникам во время ремонтных работ.

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