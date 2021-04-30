У Харкові чоловік у черзі влаштував стрілянину, є поранені

В Індустріальному районі Харкова чоловік влаштував стрілянину, коли стояв у черзі. В результаті двоє людей отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області .

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Архітектора Альошина. За даними поліції, в черзі до буфету, який працює на винос, між чоловіками виник словесний конфлікт.

"В ході якого 34-річний чоловік взяв спецзасіб для відстрілу гумових куль і здійснив кілька пострілів у бік чоловіків 30 і 39 років. Постраждалі з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, як пишуть місцеві ЗМІ, стрілянина сталася в черзі біля одного з кафе мережі швидкого харчування "Буфет" в районі ХТЗ.

Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.