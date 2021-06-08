ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Харькове на проспекте взорвалась граната, есть пострадавшие

Новина українською →
Харьков, Вторник 08 июня 2021 22:58
В Харькове на проспекте взорвалась граната, есть пострадавшие Фото: в Харькове взорвалась граната (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове на проспекте Гагарина вечером 8 июня прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату.

Об этом сообщила полиция Харькова.

Информация о взрыве на проспекте Гагарина поступила к правоохранителям около 22:00 от прохожего. На место происшествия сразу же выехали полицейские.

В результате взрыва пострадали три человека. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, с ним проводятся оперативные мероприятия. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На видео можно заметить яркую вспышку от взрыва гранаты за деревьями и то, как оттуда бегут пострадавшие.

Напомним, на днях под Мариуполем мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.

А в середине мая в результате взрыва боеприпаса пострадал ребенок в Северодонецке.

До этого гранату нашли на газовой трубе в одной из многоэтажек Одессы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Харьков граната Взрыв
NEWS
Кулеба в Германии: "Северный поток-2" раскалывает союзников
Кулеба в Германии: "Северный поток-2" раскалывает союзников
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление