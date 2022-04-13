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В Харькове массированные обстрелы жилых районов. Жителей просят быть в укрытиях в течение дня

Фото: в Харькове продолжаются массированные обстрелы жилых районов (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в течение дня массированно атакуют жилые районы Харькова. Местных жителей призывают не выходить на улицу и оставаться в укрытиях в течение всего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"В эти минуты в Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602-го микрорайона, поселка Жуковского. Также российские военные обстреливают район ХТЗ - там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма", - говорится в сообщении.

Как добавляют в издании, Департамент гражданской защиты области просит жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже при отсутствии воздушной тревоги.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли поселок Бабаи под Харьковом. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Отметим, российские оккупанты активно обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов возросла и расширилась география бомбардировок.

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