RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові масовані обстріли житлових районів. Жителів просять бути в укриттях протягом дня

Фото: в Харкові тривають масовані обстріли житлових районів (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти протягом дня масовано атакують житлові райони Харкова. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю і залишатися в укриттях протягом всього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"Цими хвилинами у Харкові тривають обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ - там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму", - йдеться в повідомленні.

Як додають у виданні, Департамент цивільного захисту області просить жителів протягом усього дня перебувати в укриттях і не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли селище Бабаї під Харковом. В результаті одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Зазначимо, російські окупанти активно обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна Росії проти України