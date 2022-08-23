В Харькове масштабный пожар: что известно

В ГСЧС рассказали, что пожар вспыхнул около 4:40.

"Пламя охватило площадь около 5000 квадратов. Горели опилки на первом этаже здания, деревянные оконные рамы с первого по четвертый этажи, а также кровля здания предприятия", - говорится в сообщении.

К месту происшествия было направлено 20 единиц пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

Фото: пожар на одном из предприятий в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv) В местных Telegram-каналах показали кадры с места происшествия. На видео видно, что огнем охватило чуть ли не всю крышу предприятия.