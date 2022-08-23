У Харкові масштабна пожежа: що відомо

У Харкові вранці 23 серпня загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Над містом піднімається густий чорний дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Харківській області.
У ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула близько 4:40.
"Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.
До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.
Нагадаємо, вранці 23 серпня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. "Приліт" був у Київському районі.
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