RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові масштабна пожежа: що відомо

Фото: у Харкові вранці 23 серпня сталася масштабна пожежа (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові вранці 23 серпня загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Над містом піднімається густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Харківській області.

У ДСНС розповіли, що пожежа спалахнула близько 4:40.

"Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства", - йдеться в повідомленні.

До місця події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС.

Фото: пожежа на одному з підприємств у Харкові (t.me/DSNS_Kharkiv)
У місцевих Telegram-каналах показали кадри з місця події. На відео видно, що вогнем охопило мало не весь дах підприємства.

Фото: пожежа на одному з підприємств у Харкові (Telegram-канали)

Нагадаємо, вранці 23 серпня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. "Приліт" був у Київському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківПожежа