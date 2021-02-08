В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Харькове маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком на улице Олимпийской. В результате двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.
Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Олимпийской. По предварительной информации, тогда "КАМАЗ" под управлением 36-летнего водителя столкнулся с пассажирским автобусом "БАЗ" под управлением 63-летнего водителя.
В результате аварии травмы получили три пассажира. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летних пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.
"Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в ведомстве.
Фото: ДТП в Харькове (t.me/police_kh_region)
Напомним, сегодня в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, в результате чего пострадали трое людей.
Кроме того, накануне в Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.