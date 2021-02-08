У Харкові маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі

У Харкові маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою на вулиці Олімпійській. У результаті двох чоловіків з травмами доставили до лікарні, ще один громадянин від госпіталізації відмовився.

Про це повідомляє прес служба Національної поліції.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Олімпійській. За попередньою інформацією, тоді "КАМАЗ" під керуванням 36-річного водія зіткнувся з пасажирським автобусом "БАЗ" під керуванням 63-річного водія.

В результаті аварії травми отримали три пасажири. З саднами та забоями 51 та 38-річних постраждалих доставили до лікарні. 28-річний чоловік від госпіталізації відмовився.

"Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини ДТП встановлюються", - додали у відомстві.

Фото: ДТП у Харкові (t.me/police_kh_region)