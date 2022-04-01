В Харькове до конца войны не будут брать плату за коммунальные услуги

У жителей города Харькова не будут брать деньги за коммунальные услуги до конца войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что жителям спишут начисленные суммы за коммунальные услуги от 24 февраля и до конца войны.

"Мы сегодня инициировали вопрос, чтобы люди, которые остались в Харькове, которые находятся в условиях военных действий, они настоящие герои и, конечно, сегодня платить за коммунальные услуги они не будут", - сказал Терехов в эфире телемарафона.

В пресс-службе Харьковского горсовета уточнили, что плату не будут за услуги, которые предоставляет город - горячая и холодная вода, отопление, квартплата, вывоз мусора.

По словам Игоря Терехова, в Харькове разрушено 1337 жилых домов.

"Мы видим, что постоянно ведутся обстрелы по жилым кварталам, жилым микрорайонам, нашей инфраструктуры", сказал мэр.