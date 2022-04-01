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У Харкові до кінця війни не братимуть плату за комунальні послуги

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Харків, П'ятниця 01 квітня 2022 19:03
У Харкові до кінця війни не братимуть плату за комунальні послуги Мер міста Харківа Ігор Терехов (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

У жителів міста Харкова не братимуть гроші за комунальні послуги до кінця війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що жителям спишуть нараховані суми за комунальні послуги від 24 лютого і до кінця війни.

"Ми сьогодні ініціювали питання, щоб люди, які залишилися у Харкові, які перебувають в умовах воєнних дій, вони справжні герої і, звісно, сьогодні сплачувати за комунальні послуги вони не будуть", - сказав Терехов в ефірі телемарафону.

У пресслужбі Харківської міськради уточнили, що плату не братимуть за послуги, які надає місто - гаряча та холодна вода, опалення, квартплата, вивіз сміття.

За словами Ігоря Терехова, у Харкові зруйновано 1337 житлових будинків.

"Ми бачимо, що постійно ведуться обстріли, по житловим кварталам, житловим мікрорайонам, нашій інфраструктурі", сказав мер.

Раніше ми повідомляли, що в результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб.

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