В Харькове капитально ремонтируют кольцевую дорогу, - " Укравтодор"

В Харькове капитально ремонтируют кольцевую дорогу. По президентской программе "Большая стройка" на 58 км по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые автомобильные знаки, появится новая разметка и обочины.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
Работы на Харьковской окружной планируют завершить за 2 года, стоимость проекта составляет 1,8 млрд грн.
Как сообщает "Укравтодор", сейчас здесь армируют асфальтобетон для того, чтобы повысить несущие способности дороги и предотвратить появление трещин.
На минувшей неделе дорожники начали устраивать армирующие геосинтетические материалы и георешетки из композитной арматуры на участке дороги М-03, которая является частью Харьковской кольцевой.
Как поясняют в "Укравтодоре", армирующий синтетический материал используют для укрепления слоев нежесткой дорожной одежды в виде георешеток, геотекстиля или геокомпозита на основе полимеров.
В то же время композитная арматура, состоящая из волокон термореактивных смол, служит для сцепления с бетоном и делает покрытие более надежным.
Всего на конец апреля на Харьковской объездной успели сделать 16 км первого слоя покрытия и отфрезеровать 33,2 км старого покрытия.
Напомним, ранее координатор программы "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, как происходит создание объездной дороги вокруг Днепра. Ко Дню независимости планируют открыть Южный обход, а вскоре начнут работать и над Северным обходом.