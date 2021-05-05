У Харкові капітально ремонтують кільцеву дорогу, - "Укравтодор"

Роботи на Харківській окружній планують завершити за 2 роки, вартість проєкту становить 1,8 млрд грн.

Як повідомляє "Укравтодор", зараз тут армують асфальтобетон для того, щоб підвищити несну здатність дороги та запобігти появі тріщин.

На минулому тижні дорожники почали влаштовувати армувальні геосинтетичні матеріали та георешітки з композитної арматури на ділянці дороги М-03, котра є частиною Харківської кільцевої.

Як пояснюють в "Укравтодорі", армуючий синтетичний матеріал використовують для укріплення шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів.

Водночас композитна арматура, яка складається з волокон термореактивних смол, служить для зчеплення з бетоном і робить покриття більш надійним.

Загалом на кінець квітня на Харківській об’їзній встигли зробити 16 км першого шару покриття та відфрезерувати 33,2 км старого покриття.