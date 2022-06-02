UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове изменят график работы метро

Фото: в Харькове метро будет работать больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове планируют изменить график работы метрополитена. Общественный транспорт будет начинать работу в 6:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По его словам, время работы метро увеличат. Нововведения начнут действовать с субботы, 4 июня.

"Начиная с субботы, мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06: 30 до 20: 00. Сегодня они ходят по режиму с 7 утра до 7 вечера", - заявил Терехов.

Стоит отметить, что Харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая. Интервал между поездами составляет около получаса.

Напомним, недавно в Харьковской области сократили время комендантского часа теперь он действует с 22:00 до 6:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьковметро