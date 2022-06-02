RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові змінять графік роботи метро

Фото: у Харкові метро буде працювати більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові планують змінити графік роботи метрополітену. Громадський транспорт розпочинатиме роботу о 6:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За його словами, час роботи метро збільшать. Нововведення почнуть діяти з суботи, 4 червня.

"Починаючи з суботи, ми змінимо графік руху поїздів. Поїзди ходитимуть з 06:30 до 20:00. Сьогодні вони ходять по режиму з 7 ранку до 7 вечора", - заявив Терехов.

Варто зазначити, що Харківський метрополітен відновив роботу 24 травня. Інтервал між поїздами становить близько пів години.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області скоротили час комендантської години, тепер він діє з 22:00 до 6:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківметро