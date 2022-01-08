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В Харькове на ходу загорелся трамвай

Автор: Ольга Белей

В Индустриальном районе Харькова во время движения загорелся трамвай №23. Загорелась кабина водителя и частично салон общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"8 января в 01:46 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на трамвайном пути напротив пр-та Московского 297б (у трамваев), в городе Харькове. Во время движения трамвая по маршруту №23, занялась водительская кабина и частично салон. Водитель остановился и вызвал спасателей. К счастью пассажиров в салоне не было", - говорится в сообщении.

На момент приезда спасателей площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Пожар локализовали в 01:59, ликвидировали в 03:02.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара - короткое замыкание электропечи кабины водителя.

Напомним, в пятницу, 7 января, произошел пожар в студенческом общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46. Спасатели эвакуировали 106 человек.

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