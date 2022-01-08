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У Харкові на ходу загорівся трамвай

Автор: Ольга Белей

В Індустріальному районі Харкова під час руху загорівся трамвай №23. Загорілася кабіна водія і частково салон громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Харківській області.

"8 січня о 01: 46 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на трамвайній колії навпроти пр-ту Московського 297б (біля трамваїв), в місті Харкові. Під час руху трамвая за маршрутом №23, зайнялася водійська кабіна і частково салон. Водій зупинився і викликав рятувальників. На щастя пасажирів в салоні не було", - йдеться в повідомленні.

На момент приїзду рятувальників площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Пожежу локалізували о 01:59, ліквідували о 03:02.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі - коротке замикання електропечі кабіни водія.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 січня, сталася пожежа в студентському гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна на вул. Алчевських, 46. Рятувальники евакуювали 106 осіб.

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Пожежа