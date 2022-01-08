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В Харькове горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали более 100 человек

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Харьков, Суббота 08 января 2022 12:28
В Харькове горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали более 100 человек Фото: пожарные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В пятницу, 7 января, произошел пожар в студенческом общежитии Харьковского национального университета им. Каразина на ул. Алчевских, 46. Спасатели эвакуировали 106 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 7 января, в 21:11.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 3 этаже пятиэтажного общежития горят личные вещи. Площадь пожара составила около 4 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития", - говорится в сообщении.

В Харькове горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали более 100 человек

Фото: пожар в студенческом общежитии в Харькове

Личным составом подразделений ГСЧС было эвакуировано 106 человек.

В Харькове горело студенческое общежитие. Спасатели эвакуировали более 100 человек

Фото: пожар в студенческом общежитии в Харькове

В 21:31 спасателям удалось пожар локализировать, а уже в 22:37 полностью ликвидировать. В спасательной операции было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 8 января, в российском городе Кемерово произошел пожар в пансионате для пожилых людей. В результате пожара погибли четыре человека.

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