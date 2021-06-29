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В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове на проспекте Жуковского на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. В результате никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Госсударственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел, когда микроавтобус I-VAN вез людей на конечную станцию в поселке Жуковского. Когда водитель заметил огонь, он затормозил, чтобы выпустить пассажиров, и сам выпрыгнул из кабины транспортного средства.

Фото: в Харькове загорелась маршрутка (kh.dsns.gov.ua)

Огонь в автобусе погасили.

Напомним, под Херсоном сотрудник ГСЧС устроил смертельное ДТП, выехав на дороге на встречную полосу, и спровоцировав лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ".

Кроме того, в Николаевской области в результате ДТП погибли двое человек, еще пятеро пострадали.

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