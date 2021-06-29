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У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові на проспекті Жуковського на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. В результаті ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася, коли мікроавтобус I-VAN віз людей на кінцеву станцію в селищі Жуковського. Коли водій помітив вогонь, він загальмував, щоб випустити пасажирів, і сам вистрибнув з кабіни транспортного засобу.

Фото: у Харкові загорілася маршрутка (kh.dsns.gov.ua)

Вогонь в автобусі погасили.

Нагадаємо, під Херсоном співробітник ДСНС влаштував смертельну ДТП, виїхавши на дорозі на зустрічну смугу, і спровокувавши лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ".

Крім того, у Миколаївській області в результаті ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.

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