У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами
Фото: у Харкові загорілася маршрутка (kh.dsns.gov.ua)
У Харкові на проспекті Жуковського на ходу загорілася маршрутка з пасажирами. В результаті ніхто не постраждав.
Пожежа сталася, коли мікроавтобус I-VAN віз людей на кінцеву станцію в селищі Жуковського. Коли водій помітив вогонь, він загальмував, щоб випустити пасажирів, і сам вистрибнув з кабіни транспортного засобу.
Фото: у Харкові загорілася маршрутка (kh.dsns.gov.ua)
Вогонь в автобусі погасили.
Нагадаємо, під Херсоном співробітник ДСНС влаштував смертельну ДТП, виїхавши на дорозі на зустрічну смугу, і спровокувавши лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ".
Крім того, у Миколаївській області в результаті ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали.