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В Харькове госпитализировали детей с отравлением

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 16:03
В Харькове госпитализировали детей с отравлением
Иллюстративное фото (stan.kz)

Трое несовершеннолетних 4, 7 и 15 лет госпитализированы в больницу

В Харькове трое несовершеннолетних попали с отравлением в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Сообщается, что трое несовершеннолетних 4, 7 и 15 лет госпитализированы в больницу, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"19 февраля около 21:00 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что из квартиры по месту проживания в больницу доставлены трое детей с признаками отравления", - говорится в сообщении.

Пока причина отравления неизвестна.

Следователями открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, за которым установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой произошло массовое отравление студентов. Сначала было известно о 12 пострадавших, однако позже число возросло до 17.

Как сообщало РБК-Украина, в конце января в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

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