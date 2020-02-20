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У Харкові госпіталізували дітей через отруєння

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 16:03
У Харкові госпіталізували дітей через отруєння
Ілюстративне фото (stan.kz)

Троє неповнолітніх 4, 7 та 15 років госпіталізовані до лікарні

У Харкові троє неповнолітніх потрапили з отруєнням до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Зазначається, що троє неповнолітніх 4, 7 та 15 років госпіталізовані до лікарні, стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

"19 лютого близько 21:00 до чергової частини Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з квартири за місцем мешкання до лікарні доставлені троє дітей з ознаками отруєння", - йдеться у повідомленні.

Наразі причина отруєння невідома.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою сталося масове отруєння студентів. Спочатку було відомо про 12 постраждалих, однак пізніше кількість зросла до 17.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці січня в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.

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