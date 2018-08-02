У Харкові горить двоповерхова будівля навчального корпусу №4

У Харкові горить Інженерно-педагогічна академія. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харкові (ДСНС).

Повідомляється, що 2 серпня о 15:07 у чергову частину Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі навчального корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії.

Рятувальниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та дах двоповерхової будівлі.

Повідомляється, що керівник гасіння пожежі оголосив підвищений третій номер складності. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів ДСНС. До місця пожежі були направлені підрозділи ДСНС в кількості 12 відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 1 аварійно-рятувального автомобіля. На пожежі працюють близько 80 чоловік особового складу ДСНС.

Зазначимо, що площа пожежі складає близько 500 кв. м. Зараз триває ліквідація пожежі.

Фото (kharkiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в результаті пожежі в житловому будинку постраждали три дитини.