В Киевской области в результате пожара в жилом доме пострадали 3 детей

Пожар произошел в жилом доме в Фастове

В Киевской области в результате пожара в жилом доме пострадали три ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 2 августа в 13:05 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Фастов.

Правоохранителями установлено, что дом разделен на две половины. В одной проживает семья с тремя детьми, в другой - лежащий тяжелобольной парализованный человек, который не может самостоятельно передвигаться.

Указано, что возгорание возникло в помещении, где находились трое детей. Они самостоятельно выбежали на улицу. Спасатели потушили огонь и вынесли на свежий воздух больного человека, который находился в задымленной комнате. Детей с отравлением угарным газом госпитализировали в Фастовскую больницу.

Напомним, в Печерском районе Киева спасатели потушили возгорание двух автомобилей, которое произошло в одном из дворов на улице Мечникова. В результате пожара с отравлением госпитализированы 3-летнюю девочку.