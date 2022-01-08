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В России горел пансионат для пожилых людей, погибли четыре человека

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Кемерово, Суббота 08 января 2022 02:46
В России горел пансионат для пожилых людей, погибли четыре человека Фото: в России горел пансионат для пожилых людей, погибли четыре человека (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В российском городе Кемерово произошел пожар в пансионате для пожилых людей. В результате пожара погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Пожар в пансионате "Золотой век" в Кемерово произошел, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки.

В здании в момент пожара находилось около 48 человек. Их изначально эвакуировали, а после ликвидации возгорания и проветривания люди вернулись в здание.

До приезда спасателей людей эвакуировали сотрудники, но в ночь их дежурило только два человека. Погибшие - трое мужчин и одна женщина, все лежачие.

Пожар в пансионате для пожилых людей "Золотой век" произошел в ночь на субботу, 8 января. Как отмечала пресс-служба МЧС РФ, горели личные вещи на площади десять квадратных метров.

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