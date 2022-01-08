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У Харкові горів студентський гуртожиток. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб

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Харків, Субота 08 січня 2022 12:28
У Харкові горів студентський гуртожиток. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб Фото: пожежники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У п'ятницю, 7 січня, сталася пожежа в студентському гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна на вул. Алчевських, 46. Рятувальники евакуювали 106 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС 7 січня, о 21:11.

"По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що в кімнаті на 3 поверсі п'ятиповерхового гуртожитку горять особисті речі. Площа пожежі склала близько 4 кв.м. Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

У Харкові горів студентський гуртожиток. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб

Фото: пожежа в студентському гуртожитку в Харкові

Особовим складом підрозділів ДСНС було евакуйовано 106 осіб.

У Харкові горів студентський гуртожиток. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб

Фото: пожежа в студентському гуртожитку в Харкові

О 21:31 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, а вже о 22:37 повністю ліквідувати. У рятувальній операції було задіяно 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 січня, в російському місті Кемерово сталась пожежа в пансіонаті для літніх людей. В результаті пожежі загинули чотири людини.

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