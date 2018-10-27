В Харькове горело студенческое общежитие, пострадали 6 человек

Фото: пожар (ГСЧС)

Студенты отравились угарным газом

В Харькове в ночь на субботу, 27 октября, произошел пожар в студенському общежитии, в результате которой потраждали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пожаре спасателям поступило в 04:15. Горело девятиэтажное общежитие Харьковского национального университета радиоэлектроники на вул. Целиноградская, 58.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5 этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития", отметили в ГСЧС.

Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.

Фото: пожар в общежитии в Харькове (ГСЧС)

"В результате пожара пострадало шесть человек: трое студентов из комнаты где возник пожар, и еще трое ребят из других комнат. Они пытались самостоятельно потушить пожар еще до прибытия спасательных подразделений. С диагнозом незначительное отравление угарным газом их доставили в отделение токсикологии 2 городской больницы для обследования", - уточнили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 4:30, а в 5:07 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в Киеве утром в субботу, 27 октября, произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО), в результате чего сгорело три автомобиля. Еще 4 машины повреждены.