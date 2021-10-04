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В Харькове фура сбила двух несовершеннолетних. Обоих подростков госпитализировали

Автор: Сергей Пышкин

В Индустриальном районе Харькова водитель фуры "DAF XS" совершил наезд на двоих детей. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"4 октября около 16:45 в районе дома № 3-А по улице Большой Кольцевой произошел наезд автомобилем "DAF XS" с полуприцепом на 12-летнего подростка и неустановленного парня, в возрасте примерно 13 лет", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, дети пересекали дорогу по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам свидетеля, водитель фуры затормозил, однако допустил наезд на подростков.

В соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины, водителю "DAF XS" грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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ХарьковДТП