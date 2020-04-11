В Харькове горела многоэтажка, есть жертвы

Фото: на месте пожара (kh.dsns.gov.ua)

Из пожара спасли женщину

В Харькове вечером 10 апреля произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По данным спасателей, вчера около 21 часа в Шевченковском районе города произошел пожар в квартире многоэтажного дома. По прибытию спасатели установили, что горит квартира на 7-м этаже дома на площади около 30 кв. метров.

"Из задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух женщину, ее возраст и личные данные сейчас устанавливаются. Также во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек (их возраст и личные данные устанавливаются)", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что в 21:25 спасателям удалось локализовать пожар, а в 23:28 он был полностью ликвидирован. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 10 апреля в Днепре произошел масштабный пожар на предприятии по заготовке металлов. Огнем было повреждено помещение общей площадью 1000 квадратных метров. Пожар тушили более 5 часов.