В Харькове действовала банда, похищавшая людей из-за жилья

По данным следствия, организовала деятельность группировки местная жительница. В сообщники привлекла четыре человека с криминальным опытом - кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

"Группировка "специализировалась" на похищении граждан - незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием они заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость", - говорится в сообщении.

В октябре 2021 года в Харькове оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи следственного управления задержали злоумышленников. В ходе следствия была установлена ​​их причастность к завладению тремя жильями граждан.

"В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5-ти человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд", - добавляют в полиции.