В Харькове действовала банда, похищавшая людей из-за жилья

В Харькове будут судить участников преступной группировки, которые занимались похищением граждан для завладения их жильем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
По данным следствия, организовала деятельность группировки местная жительница. В сообщники привлекла четыре человека с криминальным опытом - кражи, грабежи, мошенничества и угоны.
"Группировка "специализировалась" на похищении граждан - незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием они заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость", - говорится в сообщении.
В октябре 2021 года в Харькове оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи следственного управления задержали злоумышленников. В ходе следствия была установлена их причастность к завладению тремя жильями граждан.
"В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5-ти человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд", - добавляют в полиции.
Как сообщалось, ранее в Кировоградской области полиция задержала "вора в законе" из списка СНБО "Армена Знаменского" ("Армена Хохла").
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