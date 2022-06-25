RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові діяла банда, що викрадала людей через житло

Фото: у Харкові діяла банда, що викрадала людей через житло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові судитимуть учасників злочинного угрупування, які займались викраденням громадян задля заволодіння їхнім житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

За даними слідства, організувала діяльність угруповання місцева мешканка. У спільники залучила четверо осіб з кримінальним досвідом - крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

"Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість", - йдеться в повідомленні.

Так, у жовтні 2021 року у Харкові оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі слідчого управління затримали зловмисників. У ході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян.

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду", - додають в поліції.

Як повідомлялося, раніше в Кіровоградській області поліція затримала "злодія в законі" зі списку РНБО "Армена Знаменського" ("Армена Хохла").

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків