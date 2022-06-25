У Харкові діяла банда, що викрадала людей через житло

За даними слідства, організувала діяльність угруповання місцева мешканка. У спільники залучила четверо осіб з кримінальним досвідом - крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

"Угруповання "спеціалізувалося" на викраденні громадян - незахищених верств населення - задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством вони примушували потерпілих переоформити на них нерухомість", - йдеться в повідомленні.

Так, у жовтні 2021 року у Харкові оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі слідчого управління затримали зловмисників. У ході слідства було встановлено їхню причетність до заволодіння трьома помешканнями громадян.

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно 5-ти осіб за погодженням з Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду", - додають в поліції.